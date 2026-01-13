AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF bütünleme tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 akademik yılı takvimine göre, Güz dönemi bitirme sınavlarının ardından yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavlarının tarihleri netleşti.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik olan Güz Dönemi Bütünleme Sınavları, 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara kısa bir süre kala, katılım şartları ve not değerlendirme kuralları öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor.
Bütünleme Sınavına Katılım Şartları
Kimler Girebilir? Bitirme (final) sınavına giremeyen, sınavda başarısız olan (FF) veya notunu yükseltmek isteyen koşullu başarılı (DD ve DC) öğrenciler sınava katılabilir.
Başvuru Gerekli mi? Bütünleme sınavı için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur; öğrenciler doğrudan sınav merkezi tercihlerine göre ilgili oturumlara katılabilirler.
Not Değerlendirmesi ve Riskler
Geçerli Olan Not: Bütünleme sınavına girildiğinde, o ders için alınan en son not (final notu yerine) geçerli sayılır.
Not Düşme Riski: Eğer DD veya DC olan bir dersin notunu yükseltmek için sınava girer ve FF alırsanız, son aldığınız not geçerli olacağı için dersi kaybetmiş sayılırsınız.
Optik Form Stratejisi: Koşullu başarılı olduğunuz bir dersin notunun değişmesini istemiyorsanız, sınav sırasında o derse ait optik sütunu boş bırakmanız yeterlidir.