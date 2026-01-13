AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF bütünleme tarihi

Not Değerlendirmesi ve Riskler

Geçerli Olan Not: Bütünleme sınavına girildiğinde, o ders için alınan en son not (final notu yerine) geçerli sayılır.

Not Düşme Riski: Eğer DD veya DC olan bir dersin notunu yükseltmek için sınava girer ve FF alırsanız, son aldığınız not geçerli olacağı için dersi kaybetmiş sayılırsınız.

Optik Form Stratejisi: Koşullu başarılı olduğunuz bir dersin notunun değişmesini istemiyorsanız, sınav sırasında o derse ait optik sütunu boş bırakmanız yeterlidir.