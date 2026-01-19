KPSS 2026 ne zaman? KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adayların takip etmesi gereken takvim şu şekildedir:

Lisans Başvuruları Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı Lisans oturumu için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu oturumun sınavı ise Eylül ayında gerçekleştirilecek.

Ön Lisans Başvuruları 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Ön lisans adayları bu tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

Ortaöğretim Başvuruları Lise mezunlarının en yoğun katılım gösterdiği ortaöğretim düzeyi sınavı için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde açılacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.