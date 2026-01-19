KPSS 2026 ne zaman? KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte milyonlarca adayın beklediği KPSS tarihleri kesinleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması sebebiyle bu sınavlar, merkezi atamalarda kullanılacak puanların belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip.
1 2026 KPSS Başvuru Tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adayların takip etmesi gereken takvim şu şekildedir:
Lisans Başvuruları Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı Lisans oturumu için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu oturumun sınavı ise Eylül ayında gerçekleştirilecek.
Ön Lisans Başvuruları 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Ön lisans adayları bu tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.
Ortaöğretim Başvuruları Lise mezunlarının en yoğun katılım gösterdiği ortaöğretim düzeyi sınavı için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde açılacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı takvimini ilan etti. Kamu personeli adayları için 2026 yılı, puanların iki yıl boyunca merkezi atamalarda kullanılabileceği bir "çift yıl" olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip.
Adayların hazırlık süreçlerini planlarken baz alacakları sınav tarihleri şu şekildedir:
2026 KPSS Sınav Oturumları
Lisans Düzeyi Üniversite mezunları ve mezun adayları için sınavlar Eylül ayında yoğunlaşacak.
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026
Ön Lisans Düzeyi İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı sınav Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Ortaöğretim Düzeyi Lise mezunlarının katılacağı Ortaöğretim oturumu Ekim ayının son pazar günü yapılacak.
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sınav tarihlerinin Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşması, adaylara yaz aylarını verimli değerlendirme fırsatı sunuyor. 2026 KPSS puanlarının özellikle B grubu kadrolar (düz memurluklar) için 2028 yılına kadar geçerli olacağı unutulmamalıdır. Başvuru işlemlerinin Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacağını göz önünde bulundurarak, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerindeki bilgilerini güncel tutmaları önerilir.