KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuracağı tarihte başlayacak ve yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru Giriş Yöntemleri

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet sistemine erişim sağlamaları gerekmektedir:

e-Devlet Şifresi: Şifresi bulunmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden şifrelerini alabilirler.

Alternatif Giriş Yolları: Şifrenin yanı sıra, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabilmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvuru sırasında öğrencilerden kapsamlı bilgiler talep edilmektedir:

Bilgi Girişi: Öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu ile ilgili tüm gerekli bilgiler başvuru formuna girilir.

Veri Karşılaştırması: Girilen bilgiler, başvurunun objektif ve doğru değerlendirilebilmesi için kamu kurumlarından alınan resmi verilerle karşılaştırılarak doğrulanır.

Yerleştirme: Yapılan detaylı değerlendirme sonucunda:

Burs: İhtiyaç durumu ve başarı kriterlerine uygun görülen öğrencilere burs verilir.

Öğrenim Kredisi: Burs şartlarını sağlamayan veya kontenjana girmeyen diğer öğrencilere ise geri ödemeli olan öğrenim kredisi sağlanır.