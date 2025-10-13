Üniversite öğrencilerinin ekonomik destek için büyük önem verdiği KYK burs ve kredi başvurularına dair meraklı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), başvuruların başlama tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı.
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları için henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmî bir tarih açıklaması yapılmadı.
Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, burs ve kredi başvurularının:
Ekim ayı ortaları ile Kasım ayı arasında başlaması bekleniyor.
Başlangıç tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerindeki ilerlemeye göre küçük değişiklikler gösterebilir.
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuracağı tarihte başlayacak ve yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
Başvuru Giriş Yöntemleri
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet sistemine erişim sağlamaları gerekmektedir:
e-Devlet Şifresi: Şifresi bulunmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden şifrelerini alabilirler.
Alternatif Giriş Yolları: Şifrenin yanı sıra, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabilmektedir.
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Başvuru sırasında öğrencilerden kapsamlı bilgiler talep edilmektedir:
Bilgi Girişi: Öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu ile ilgili tüm gerekli bilgiler başvuru formuna girilir.
Veri Karşılaştırması: Girilen bilgiler, başvurunun objektif ve doğru değerlendirilebilmesi için kamu kurumlarından alınan resmi verilerle karşılaştırılarak doğrulanır.
Yerleştirme: Yapılan detaylı değerlendirme sonucunda:
Burs: İhtiyaç durumu ve başarı kriterlerine uygun görülen öğrencilere burs verilir.
Öğrenim Kredisi: Burs şartlarını sağlamayan veya kontenjana girmeyen diğer öğrencilere ise geri ödemeli olan öğrenim kredisi sağlanır.
KYK burs ücreti ne kadar?
Üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarları, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellenmişti.
2025 Yılı Güncel KYK Burs Ücretleri
|Öğrenim Düzeyi
|Aylık KYK Burs/Kredi Miktarı (Ocak 2025 İtibarıyla)
|Ön Lisans ve Lisans
|3.000 TL
|Yüksek Lisans
|6.000 TL
|Doktora
|9.000 TL
2026 Yılı İçin Zam Beklentisi
Devlet tarafından sağlanan bu ücretler, her yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden belirlenmektedir. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak yeni burs ve kredi ücretlerinin belirlenmesi ve duyurulması süreci, Aralık 2025 ayı içerisinde gerçekleşecektir.
Öğrenciler, güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak yeni dönemde burs ve kredi miktarlarına önemli bir oranda zam yapılmasını beklemektedir.