  Ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil Kasım ayının kaçında başlıyor?

Ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil Kasım ayının kaçında başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin yoğun ders temposuna ara vereceği ara tatili tarihleri kesinleşti. Peki Ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara Kasım ayının kaçında başlıyor?


Ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil Kasım ayının kaçında başlıyor?

Milyonlarca öğrenci, her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, kış dönemindeki ilk kısa dinlenme molası olan Kasım ara tatili tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi üzerinden heyecanla takip ediyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili için detaylar kesinleşti. Öğrenciler, derslerin bitimiyle birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.

Derslerin Tamamlanması: 7 Kasım 2025 Cuma günü derslerin bitimiyle tatil başlayacak.

Resmi Ara Tatil Dönemi: 10 Kasım 2025 Pazartesi ile 14 Kasım 2025 Cuma tarihleri arasında uygulanacak.

Toplam Tatil Süresi: Hafta sonu günleri de (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) göz önünde bulundurulduğunda öğrenciler 9 gün tatil yapma imkanı elde edecekler.

Okulların Açılışı: Tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacaklardır.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatili (sömestr), ikinci dönem başlangıcı, ara tatili ve kapanış tarihleri de netleşti.

İşte 2025-2026 akademik yılı için belirlenen diğer önemli tarihler:

DönemBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yarıyıl Tatili (Sömestr)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi 
İkinci Dönem Ara Tatili16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
Eğitim-Öğretim Yılı Kapanışı 26 Haziran 2026 Cuma
