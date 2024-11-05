LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? MEB LGS sınav tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) her sene sayısal ve sözel oturum olmak üzere gerçekleşiyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 takvimi merak ediliyor. 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldığı sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneliyor.

LGS 2025 NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.