Onur belgesi nedir, kaç puanla alınır? Onur belgesi kimlere verilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için geri sayım sürerken, Takdir ve Teşekkür belgelerinin yanında Onur Belgesi, akademik başarıdan ziyade "karakter ve sosyal başarıyı" temsil etmesiyle dikkat çekiyor.

Onur Belgesi Nedir ve Kaç Puanla Alınır?

Onur Belgesi'nde, Takdir ve Teşekkür belgelerinde olduğu gibi bir puan barajı (not ortalaması) yoktur. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, okulun ödül ve disiplin kurulu, puan şartına bağlı kalmadan bu belgeyi verebilir. Temel kriter, öğrencinin ders dışı davranışları ve sosyal sorumluluk bilincidir.

Onur Belgesi Alma Şartları (2026)

Öğrencilerin bu belgeyi alabilmesi için öncelikle hiç disiplin cezası almamış olması gerekir. Belge verilirken şu davranışlar göz önünde bulundurulur:

Türkçeyi Doğru Kullanmak: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak çevresine örnek olmak.

Bilim ve Sanat: Bilimsel projelere, sosyal etkinliklere veya sanatsal faaliyetlere katılarak üstün başarı göstermek veya bu alanlarda liderlik yapmak.

Örnek Davranışlar: Görgü kurallarına uymak, dürüstlük, güvenilirlik ve insan ilişkilerinde arkadaşlarına örnek olmak.

Okul ve Çevre Bilinci: Okul araç-gereçlerini korumak, çevre bilinciyle hareket etmek.

Düzenli Devam: Okula ve derslere düzenli katılım sağlayarak bu konuda iyi bir model oluşturmak.

Bilişim Etiği: Teknoloji ve sosyal medyayı faydalı, etik ve doğru bir şekilde kullanmak.

Süreç Nasıl İşler?

Öğretmenler Kurulu Kararı: Ders yılı başında, yönetmelik dışındaki ek "onur belgesi" kriterleri (örneğin okulun özel bir projesinde başarı göstermek) öğretmenler kurulunca belirlenir.

Öneri: Onur Kurulu veya sınıf öğretmenleri, kriterlere uyan öğrencileri okul disiplin kuruluna teklif eder.

Onay: Disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucu uygun görülen öğrenciler karne günü belgelerine kavuşur.