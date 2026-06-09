Rekabet Kurumu'ndan dizi ve sinema sektörüne tarihi karar: Yeni dönem başlıyor

Dizi ve sinema sektörünü yakından ilgilendiren soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurumu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik incelemesini tamamlayarak sektörde rekabeti engellediği değerlendirilen uygulamalar nedeniyle milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararla birlikte oyuncu temsilciliği ve yapım süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler gündeme geldi.

Toplam 42 milyon lirayı aşan ceza

Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği (KASTDER) ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet ihlali tespit edildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KASTDER ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak, ayrıca kast ajanslığı ile kast direktörlüğü ve yapımcılık faaliyetlerini birlikte yürütmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.

Kurulca, dosya kapsamında ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma tarafı dernek ve 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Teşebbüslere getirilen yükümlülükler

Kurul, pazarda etkin rekabeti temin etmek amacıyla dernek ve teşebbüslere yönelik yükümlülükler de getirdi.

Buna göre, kast direktörlüğü ve kast ajansı/menajerlik faaliyetleri aynı ekonomik bütünlük kapsamında birlikte yürütülmeyecek. Faaliyetlerini birlikte yürüten teşebbüsler, bu faaliyetlerinden birini şirket ana sözleşmesinden çıkaracak ve fiilen sona erdirecek.

Yapımcılık, kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri, aynı ekonomik bütünlük kapsamında birlikte gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca kast ajansı ve menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir faaliyette bulunmayacak.

Yapımcılık, kast ajansı ve menajerlik faaliyetlerini birlikte yürüten teşebbüsler, bu faaliyetlerden birini şirket ana sözleşmesinden çıkaracak ve aynı zamanda fiilen sona erdirecek.

Kast ajansı ve menajerler ile yapımcılar arasında yeteneklerin rol almasına ilişkin görüşmelerde bir yeteneğin içerikte rol alması, başka yeteneklerin de rol alması şartına bağlanmayacak.

KASTDER'in yapısı, yalnızca kast ajansı ve menajerlik faaliyeti yürüten teşebbüslerin üye olabileceği şekilde tasarlanacak. Dernek üyeleri, kast direktörlüğü ile kast ajansı ve menajerlik faaliyetlerinin birlikte yürütülemeyeceğine dair bilgilendirilecek. Yapımcılık ve kast ajansı/menajerlik faaliyetlerinin birlikte yürütülemeyeceğine ilişkin de yine dernek üyelerine bilgi verilecek.

Kast ajansları ve menajerler ile yapımcılar arasında yeteneklerin rol almasına ilişkin görüşmelerde, bir yeteneğin bir içerikte rol almasının başka yeteneklerin de rol alması şartına bağlanamayacağına dair de dernek üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanacak.

KASTDER'in internet sitesinde anılan hususlardan kaynaklanan rekabet endişelerine ilişkin bilgilendirme metni yayımlanacak.