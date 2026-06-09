Skoda’nın yeni elektriklisi banttan indi: Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Elektrikli otomobil pazarındaki yatırımlarını hızlandıran Skoda, yeni kompakt SUV modeli Epiq için seri üretime geçti. Markanın yeni MEB+ platformu üzerinde geliştirilen ilk otomobili olma özelliğini taşıyan model, hem teknolojik donanımı hem de yaklaşık 440 kilometrelik menzil hedefiyle öne çıkarken, Türkiye'deki satış takvimi de netleşti.
1 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın İspanya'da ürettiği ilk model olma özelliğini taşıyan modelin gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen Epiq'in, elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
2 Yeni nesil tasarım dili ilk kez kullanıldı
Epiq, Skoda'nın yeni MEB+ platformu üzerine geliştirilen ilk model olmasının yanında, markanın "Modern Solid" tasarım anlayışını tamamen yansıtan ilk otomobil olarak da öne çıkıyor. Yakın dönemde tanıtılması planlanan elektrikli SUV modeli Peaq ile birlikte markanın elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yakın dönemde tanıtılması planlanan elektrikli SUV modeli Peaq ile markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli rol üstlenecek Epiq'in, Enyaq ve Elroq modellerinin yakaladığı başarıyı ileri taşıması amaçlanıyor.
3 Güvenlik ve sürüş destek sistemleri dikkat çekiyor
Model, üst segment araçlarda sunulan çok sayıda güvenlik ve sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor. Epiq, 85 kilovat ile 155 kilovat arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle kullanıcıların tercihine sunulacak. Yaklaşık 440 kilometreye kadar sürüş menzili sunan model, şehir içi kullanımın yanı sıra günlük ulaşım ve uzun yol ihtiyaçlarına yönelik çözüm olarak konumlandırılıyor.
4 Avrupa üretiminde stratejik merkez
İspanya'nın Pamplona kenti yakınlarında bulunan Volkswagen Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu'nun önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı tesis, günlük 1400'ün üzerinde araç üretim kapasitesine sahip bulunuyor. İçten yanmalı ve elektrikli araçların aynı üretim hattında üretilebildiği tesiste her 54,6 saniyede bir araç banttan indiriliyor. Skoda, Epiq'in İspanya'da üretilmesiyle Çekya'daki tesislerinde diğer modellere yönelik üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor.