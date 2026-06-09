Skoda’nın yeni elektriklisi banttan indi: Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Model, üst segment araçlarda sunulan çok sayıda güvenlik ve sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor. Epiq, 85 kilovat ile 155 kilovat arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle kullanıcıların tercihine sunulacak. Yaklaşık 440 kilometreye kadar sürüş menzili sunan model, şehir içi kullanımın yanı sıra günlük ulaşım ve uzun yol ihtiyaçlarına yönelik çözüm olarak konumlandırılıyor.