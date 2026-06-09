AB'den Meta'ya WhatsApp talimatı: 5 gün süre verdi

Avrupa Birliği ile Meta arasında yapay zeka rekabeti konusunda yeni bir süreç başladı. AB Komisyonu, WhatsApp üzerinden yalnızca Meta AI'ın erişilebilir kalmasına neden olan uygulamanın rekabeti olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle geçici tedbir kararı aldı ve şirketten eski erişim koşullarını yeniden yürürlüğe koymasını talep etti.

AB'den Meta'ya geçici tedbir kararı

AB Komisyonu, Meta'nın rakip genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engelleyen uygulamasına ilişkin yürüttüğü rekabet soruşturması kapsamında geçici tedbir kararı aldı.

Komisyon, söz konusu uygulamanın hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarında rekabeti ciddi şekilde zedeleme riski taşıdığını değerlendirdi.

Gerekçe: Hakim konumun kötüye kullanılması

Komisyonun ilk değerlendirmesine göre Meta, Avrupa'daki tüketici iletişim uygulamaları pazarında hakim konumda bulunuyor.

Açıklamada, şirketin bu konumunu kullanarak rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'a erişimini sınırlandırdığı ve bunun rekabet açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

Sadece Meta AI erişilebilir kalmıştı

Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika kapsamında üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunması yasaklanmış, platformda yalnızca şirketin kendi yapay zeka hizmeti Meta AI erişilebilir durumda kalmıştı.

Daha sonra üçüncü taraf hizmetlere yeniden erişim izni verilse de, AB Komisyonu talep edilen ücretlerin fiilen önceki yasağa eşdeğer bir engel oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Meta'ya 5 iş günü süre verildi

Alınan karar kapsamında Meta'dan, 15 Ekim 2025 öncesinde geçerli olan şartlar çerçevesinde rakip yapay zeka asistanlarına WhatsApp Business API'ye ücretsiz erişimi yeniden sağlaması istendi. Şirketin bu düzenlemeyi 5 iş günü içinde hayata geçirmesi talep edildi.

Rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere ağır yaptırım uygulanabiliyor

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet kurallarına uyup uymadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, yürüttüğü soruşturmalarda rekabete aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde bu uygulamaların sona erdirilmesini talep edebiliyor ve ilgili şirketlere yüksek tutarlı idari para cezaları uygulayabiliyor.