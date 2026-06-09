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ABD’de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı

ABD’de ikinci el konut satışları mayısta yüzde 3,2 artarak 4,17 milyon adede yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Artış, konut piyasasında toparlanma sinyali olarak değerlendirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD’de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı

ABD’de konut piyasasına ilişkin son veriler, ikinci el konut satışlarında toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret etti. Mayıs ayında satışlar hem aylık hem yıllık bazda artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta aylık bazda yüzde 3,2 artışla 4,17 milyona yükseldi. İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,07 milyon olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, nisanda 4,04 milyon olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda da yükseliş görüldü

İkinci el konut satışları mayısta yıllık bazda da yüzde 3,2 artış gösterdi. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, mayısta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 429 bin 300 dolara yükseldi.

“Piyasa için olumlu sinyal”

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarının aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, bunun konut piyasası ve ekonomi için "harika" olduğunu ifade etti.

Satın alınabilirliğin artmasının bu ivmeyi desteklediğine işaret eden Yun, "Mortgage faiz oranları yılın başlarına kıyasla hafifçe yükselmiş olsa da bir yıl öncesine göre daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor ve temelde uzun vadeli tarihsel ortalamada seyrediyor. Ülkenin çoğu bölgesinde gelir artışları da konut fiyatlarındaki artışı küçük bir farkla geride bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler
konut satışları ABD konut
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