Yurt içi ve küresel piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü değer kaybıyla tamamlarken, altın fiyatlarında yükseliş devam etti. Döviz kurlarında sınırlı hareketler görülürken, Brent petrol fiyatı ise gün içinde önemli ölçüde geriledi.

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi güne 13.900,27 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 13.714,16 puanı, en yüksek ise 13.935,10 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan günü tamamladı. BIST 30 endeksi de yüzde 0,73 düşüşle 15.612,96 puana geriledi.

Endekslerde farklı seyir

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,94 ve sanayi endeksi yüzde 2,08 oranında geriledi.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 30'u yükselirken, 66'sı değer kaybetti ve 4 hisse günü yatay tamamladı. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Sasa Polyester oldu.

Altın yükselişini sürdürdü

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 6 milyon 463 bin liraya çıktı.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 4 bin 293 dolar seviyesinde işlem gördü.

Döviz kurlarında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı efektif kura göre doların alış fiyatı 46,0006 lira, satış fiyatı ise 46,1850 lira oldu.

Uluslararası piyasalarda aynı saatlerde:

Euro/Dolar paritesi: 1,1566

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3402

Dolar/Yen paritesi: 160,3 seviyelerinde işlem gördü.

Brent petrolde geri çekilme

Enerji piyasalarında ise aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Londra Brent tipi ham petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybederek 90,2 dolar seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda, küresel gelişmeler ve merkez bankalarına ilişkin beklentilerin önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.