1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? İlkokul 1. sınıf uyum haftası tarihi

Yaz tatilinin sonlarına yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi netleşti. Yaz tatili sonrası hem okula yeni başlayacak olanlar hem de bir üst sınıfa geçenler heyecanla ders başı yapacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının diğer önemli tarihleri ise şöyle:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 6-10 Nisan 2026

2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026