10 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

24 Kasım'da yapılan 15 bin kişilik atamanın tamamlanmasının ardından, öğretmen adayları beklenen 10 bin kişilik ek öğretmen atamasının detaylarına odaklanmış durumda.

10 Bin Öğretmen Ataması Son Durum

Atama Takvimi: 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin atama tarihleri henüz kesinleşmemiştir. Ancak Bakan Tekin'in açıklamaları, sürecin başlangıcına dair önemli bir tarih vermektedir.

Kadro ve Branş Dağılımı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen adayı alımının Milli Eğitim Akademisi sistemi üzerinden yapılacağını netleştirmiştir:

Süreç: Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre, ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adayları Akademide eğitim alacaktır.

Branş/Kontenjan Açıklaması: Bakan Tekin, branş bazlı ihtiyaç tablosunu her yıl güncellediklerini belirterek, 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin branş ve kontenjan sayılarını:

"Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadeleriyle duyurmuştur.

Adil Yaklaşım: Tekin, tüm branşların kendisi için eşit öneme sahip olduğunu vurgulayarak, adayların endişe etmemesi gerektiğini belirtmiştir. Branşlar ve kontenjanlar, MEB'in kendi ihtiyaçları doğrultusunda açıklanacak ve Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre adaylar eğitime alınacaktır.

Özetle, 10 bin öğretmen adayı alımının branş ve kontenjan dağılımının Milli Eğitim Bakanı'nın tahmini takvimine göre Aralık ayının ilk yarısında (yani çok yakında) açıklanması beklenmektedir.