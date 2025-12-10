FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler Aralık ayı FED faiz toplantısında

FED'in yılın son toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin beklenti, küresel piyasalar için kritik önem taşımaktadır. Ancak, paylaştığınız bilgi, analistlerin genel beklentisinin tersi bir durumu işaret etmektedir.

Faiz Kararı Beklentisi

Sizin belirttiğiniz bilgiye göre, piyasa analistlerinin bir kısmı veya belli bir kesimi, FED'in yılın son toplantısında faizi:

25 baz puan indirmesini beklemektedir.

Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda:

FED, 2025 yılına %4,50 faiz oranıyla başlamış olacaktır.

Yılın sonunda faiz oranı %3,75 seviyesine inerek 2025 yılını bu seviyede tamamlamış olacaktır.

(Not: Genellikle FED'in Aralık 2025 toplantısı için piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Bu 25 baz puanlık indirim beklentisi, piyasada farklı bir dinamik olduğunu veya daha güvercin bir görüşün öne çıktığını göstermektedir.)