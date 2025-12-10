FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler Aralık ayı FED faiz toplantısında

Küresel piyasaların merakla beklediği ve yönünü belirleyecek olan Aralık ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), bu akşam gerçekleştireceği yılın son toplantısında alacağı kararla, sadece enflasyonla mücadeledeki mevcut duruşunu göstermekle kalmayacak, aynı zamanda 2026 yılına dair para politikası yol haritasının ilk sinyallerini de vermiş olacak.
1 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından alınacak olan yılın son faiz kararı ve bu kararın gerekçeleri, bu akşam (10 Aralık) Türkiye saatiyle (TSİ) duyurulacak.
İşte kararın açıklanma ve FED Başkanı'nın konuşma takvimi:
FED Faiz Kararı Açıklanma Takvimi (TSİ)
|Süreç
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Faiz Kararının Duyurulması
|10 Aralık 2025
|22:00
|FED Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı
|10 Aralık 2025
|22:30
Özellikle faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı, piyasalar için kararın kendisinden daha önemli olabilir. Powell'ın 2026 yılına dair politika sinyalleri ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığını içeren açıklamaları, küresel piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.
2 Faiz Kararı Beklentisi
FED'in yılın son toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin beklenti, küresel piyasalar için kritik önem taşımaktadır. Ancak, paylaştığınız bilgi, analistlerin genel beklentisinin tersi bir durumu işaret etmektedir.
Faiz Kararı Beklentisi
Sizin belirttiğiniz bilgiye göre, piyasa analistlerinin bir kısmı veya belli bir kesimi, FED'in yılın son toplantısında faizi:
25 baz puan indirmesini beklemektedir.
Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda:
FED, 2025 yılına %4,50 faiz oranıyla başlamış olacaktır.
Yılın sonunda faiz oranı %3,75 seviyesine inerek 2025 yılını bu seviyede tamamlamış olacaktır.
(Not: Genellikle FED'in Aralık 2025 toplantısı için piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Bu 25 baz puanlık indirim beklentisi, piyasada farklı bir dinamik olduğunu veya daha güvercin bir görüşün öne çıktığını göstermektedir.)
3 FED Ekim Faiz Kararı Özeti
Amerikan Merkez Bankası (FED) Ekim ayındaki toplantısında, fonlama faiz aralığını değiştirme yönünde bir karar almıştır.
Faiz Aralığı Değişikliği: FED, fonlama faiz aralığını %3,75 - %4,00 olarak değiştirmiştir. Bu durum, önceki faiz aralığına göre 25 baz puanlık (0.25%) bir indirimi işaret etmektedir.
Oylama Sonucu: Faiz kararı, Kurul üyeleri arasında 2'ye karşı 10 oy ile kabul edilmiştir.
Aykırı Oylar:
50 Baz Puan İndirim: FED Yönetim Kurulu üyesi Miran, faizin 25 baz puan yerine daha büyük bir indirimle 50 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullanmıştır.
Faizin Değiştirilmemesi: FED üyesi Schmid ise faizin değiştirilmemesi, yani mevcut seviyede sabit kalması yönünde oy kullanmıştır.
Bu karar, FED'in faiz indirim döngüsüne devam ettiğini ve para politikasını gevşettiğini göstermektedir.