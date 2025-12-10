ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sonuçları nereden öğrenilecek?

Geçerlilik Süresi: ALES puanları, sınav sonuçlarının adaylara duyurulduğu tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.

Kullanım Alanları: Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) kadrolarına başvurularda kullanabilirler.

Birden Fazla Puan: Geçerlilik süresi içinde birden fazla ALES sınavına girilmişse, adaylar başvurularında istedikleri ve kendileri için en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler.

Yenileme: Beş yıllık geçerlilik süresi dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için adayların yeniden ALES sınavına girerek güncel ve geçerli bir puan almaları gerekmektedir.