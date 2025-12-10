ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sonuçları nereden öğrenilecek?

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) oturumunun 23 Kasım 2025 tarihinde tamamlanmasının ardından, sınava katılan akademik personel adayları sonuç tarihini öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor.
1 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılının son ALES oturumu (ALES/3) sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde kesinleşmiştir.
ALES/3 Sonuç Açıklama Tarihi
Akademik hedeflerini planlayan adaylar için ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre:
Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılması planlanmaktadır.
Sonuçlar, bu tarihte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenilebilecektir.
2 ALES/3 Sonuç Sorgulama Kanalları
Adaylar, 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanması planlanan sınav sonuçlarına aşağıdaki resmi kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde erişebileceklerdir:
Resmi İnternet Sitesi (Sonuç Sayfası):
Adres: sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri kullanılarak sorgulama yapılabilecektir.
ÖSYM Mobil Uygulaması:
ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara aynı güvenlik protokolleri ile erişim sağlanabilecektir.
3 ALES Puanı Geçerlilik Süresi
Geçerlilik Süresi: ALES puanları, sınav sonuçlarının adaylara duyurulduğu tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.
Kullanım Alanları: Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) kadrolarına başvurularda kullanabilirler.
Birden Fazla Puan: Geçerlilik süresi içinde birden fazla ALES sınavına girilmişse, adaylar başvurularında istedikleri ve kendileri için en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler.
Yenileme: Beş yıllık geçerlilik süresi dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için adayların yeniden ALES sınavına girerek güncel ve geçerli bir puan almaları gerekmektedir.