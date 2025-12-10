ARA
Akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katıldığı 2025 yılının son oturumu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sonuçları nereden öğrenilecek?


2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) oturumunun 23 Kasım 2025 tarihinde tamamlanmasının ardından, sınava katılan akademik personel adayları sonuç tarihini öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor.

1 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılının son ALES oturumu (ALES/3) sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde kesinleşmiştir.

 ALES/3 Sonuç Açıklama Tarihi

Akademik hedeflerini planlayan adaylar için ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre:

Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılması planlanmaktadır.

Sonuçlar, bu tarihte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenilebilecektir.

2 ALES/3 Sonuç Sorgulama Kanalları

ALES/3 Sonuç Sorgulama Kanalları

Adaylar, 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanması planlanan sınav sonuçlarına aşağıdaki resmi kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde erişebileceklerdir:

Resmi İnternet Sitesi (Sonuç Sayfası):

Adres: sonuc.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri kullanılarak sorgulama yapılabilecektir.

ÖSYM Mobil Uygulaması:

ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara aynı güvenlik protokolleri ile erişim sağlanabilecektir.

3 ALES Puanı Geçerlilik Süresi

ALES Puanı Geçerlilik Süresi

Geçerlilik Süresi: ALES puanları, sınav sonuçlarının adaylara duyurulduğu tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.

Kullanım Alanları: Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) kadrolarına başvurularda kullanabilirler.

Birden Fazla Puan: Geçerlilik süresi içinde birden fazla ALES sınavına girilmişse, adaylar başvurularında istedikleri ve kendileri için en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler.

Yenileme: Beş yıllık geçerlilik süresi dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için adayların yeniden ALES sınavına girerek güncel ve geçerli bir puan almaları gerekmektedir.
