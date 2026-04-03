12 Haziran okullar tatil mi? 12 Haziran hangi gün?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavını 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe aldığını açıklamasının ardından, sınavdan bir gün önceki 12 Haziran Cuma gününün okul durumu veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 12 Haziran okullar tatil mi? 12 Haziran hangi gün?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla netleşen bu yeni düzenleme, hem LGS sınavına girecek öğrenciler hem de tüm kademelerdeki öğrenciler için sürpriz bir tatil fırsatı doğurdu. Sınavın bir gün öne çekilmesiyle birlikte, okullardaki hazırlık süreci ve sınav güvenliği nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm kademelerde eğitime ara verilecek olması takvimi oldukça rahatlattı.

Haziran 2026 Kritik Tarihler Tablosu

TarihDurumAçıklama
12 Haziran CumaResmi Tatil (Okullar Kapalı)LGS sınav hazırlıkları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi.
13 Haziran CumartesiLGS Sınav GünüMilli maç çakışması nedeniyle sınav bu tarihte yapılacak.
14 Haziran PazarDünya Kupası HeyecanıMilli Takımımızın grup maçı (Saat 07.00).
15 Haziran PazartesiEğitime DevamHafta başı itibarıyla tüm kademelerde dersler tekrar başlayacak.
26 Haziran CumaKarne Günü2025-2026 eğitim öğretim yılı resmen sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

Yaz Tatili ve Yeni Dönem Beklentisi

MEB takvimine göre 26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili yaklaşık 75-80 gün sürecek. Henüz 2026-2027 takvimi resmiyet kazanmasa da geleneksel uygulama ve tatil süresi göz önüne alındığında:

Yeni Dönem Başlangıç Tahmini: 7 Eylül veya 14 Eylül 2026 Pazartesi.

Uyum Haftası: Okul öncesi ve 1. sınıflar için ders başı tarihinden bir hafta önce (muhtemelen 31 Ağustos - 4 Eylül arası) başlayacaktır.

 

 

12 Haziran'ın tatil edilmesiyle öğrenciler, LGS sınavı ve milli maç heyecanının yaşanacağı hafta sonunda toplamda 3 günlük bir ara vermiş olacaklar. Bu durum, özellikle sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için sınav öncesi son hazırlıkları yapmak ve stres atmak adına önemli bir boşluk yaratıyor.
