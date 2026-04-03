12 Haziran okullar tatil mi? 12 Haziran hangi gün?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla netleşen bu yeni düzenleme, hem LGS sınavına girecek öğrenciler hem de tüm kademelerdeki öğrenciler için sürpriz bir tatil fırsatı doğurdu. Sınavın bir gün öne çekilmesiyle birlikte, okullardaki hazırlık süreci ve sınav güvenliği nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm kademelerde eğitime ara verilecek olması takvimi oldukça rahatlattı.
Haziran 2026 Kritik Tarihler Tablosu
|Tarih
|Durum
|Açıklama
|12 Haziran Cuma
|Resmi Tatil (Okullar Kapalı)
|LGS sınav hazırlıkları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi.
|13 Haziran Cumartesi
|LGS Sınav Günü
|Milli maç çakışması nedeniyle sınav bu tarihte yapılacak.
|14 Haziran Pazar
|Dünya Kupası Heyecanı
|Milli Takımımızın grup maçı (Saat 07.00).
|15 Haziran Pazartesi
|Eğitime Devam
|Hafta başı itibarıyla tüm kademelerde dersler tekrar başlayacak.
|26 Haziran Cuma
|Karne Günü
|2025-2026 eğitim öğretim yılı resmen sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
Yaz Tatili ve Yeni Dönem Beklentisi
MEB takvimine göre 26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili yaklaşık 75-80 gün sürecek. Henüz 2026-2027 takvimi resmiyet kazanmasa da geleneksel uygulama ve tatil süresi göz önüne alındığında:
Yeni Dönem Başlangıç Tahmini: 7 Eylül veya 14 Eylül 2026 Pazartesi.
Uyum Haftası: Okul öncesi ve 1. sınıflar için ders başı tarihinden bir hafta önce (muhtemelen 31 Ağustos - 4 Eylül arası) başlayacaktır.