ARA
DOLAR
42,45
0,03%
DOLAR
EURO
49,33
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5751,36
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
11176,62
0,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? 2026 MEB sömestr tatili takvimi

15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? 2026 MEB sömestr tatili takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl (15 günlük) tatilinin tarihi kesinleşti. 15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? 2026 MEB sömestr tatili takvimi


15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? 2026 MEB sömestr tatili takvimi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 15 günlük yarıyıl tatilinin (sömestr) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle belli oldu. 

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, tatil ve dönem bitiş/başlangıç tarihleri şöyledir:

Dönem/TatilTarih Aralığı
1. Dönem Bitişi16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl Tatili Başlangıcı19 Ocak 2026 Pazartesi
Yarıyıl Tatili Bitişi30 Ocak 2026 Cuma
2. Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi (Tatili takip eden ilk iş günü)

Buna göre, öğrenciler karnelerini 16 Ocak Cuma günü aldıktan sonra 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla sömestr tatiline girmiş olacaklardır.

 2025-2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

Sizin de belirttiğiniz gibi, öğrenciler ikinci dönemdeki dinlenme arasına şu tarihlerde gireceklerdir:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 31 Mart 2026 Salı

İkinci Ara Tatil Bitişi: 4 Nisan 2026 Cumartesi

Bu ara tatil, öğrencilere 2. dönemin yoğun temposunda kısa bir soluklanma fırsatı sunacak. 

İlgili Haberler
Ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?
Ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL