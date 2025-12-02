15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? 2026 MEB sömestr tatili takvimi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 15 günlük yarıyıl tatilinin (sömestr) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle belli oldu.

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, tatil ve dönem bitiş/başlangıç tarihleri şöyledir:

Dönem/Tatil Tarih Aralığı 1. Dönem Bitişi 16 Ocak 2026 Cuma Yarıyıl Tatili Başlangıcı 19 Ocak 2026 Pazartesi Yarıyıl Tatili Bitişi 30 Ocak 2026 Cuma 2. Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi (Tatili takip eden ilk iş günü)

Buna göre, öğrenciler karnelerini 16 Ocak Cuma günü aldıktan sonra 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla sömestr tatiline girmiş olacaklardır.

2025-2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

Sizin de belirttiğiniz gibi, öğrenciler ikinci dönemdeki dinlenme arasına şu tarihlerde gireceklerdir:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 31 Mart 2026 Salı

İkinci Ara Tatil Bitişi: 4 Nisan 2026 Cumartesi

Bu ara tatil, öğrencilere 2. dönemin yoğun temposunda kısa bir soluklanma fırsatı sunacak.