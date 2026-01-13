15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yarıyıl tatili tarihleri kesinleşti. Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala, öğrencilerin dinlenme planları da netlik kazandı.
1 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge ile sömestr tatiline dair tarihler resmiyet kazandı.
Genelgeye göre, 8 Eylül Pazartesi günü açılan okullarda birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacaklar. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayarak 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonu tatillerinin de birleşmesiyle öğrenciler yaklaşık 16 günlük bir dinlenme sürecine girecek ve ikinci dönem için ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.
2 İkinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönemin yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler için mart ayında kısa bir mola verilecek. İkinci ara tatil dönemi 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Önündeki ve sonundaki hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı bulacak ve dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
3 Okullar ne zaman kapanacak?
Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği yaz tatili tarihi de takvimle birlikte netleşti. 2025–2026 eğitim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmi olarak tamamlanacak. Bu tarih itibarıyla başlayacak olan ve yaklaşık 3 ay sürecek uzun yaz tatili; dinlenme, sosyal aktiviteler ve bir sonraki eğitim dönemine hazırlık süreci olarak değerlendirilecek.