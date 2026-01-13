15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge ile sömestr tatiline dair tarihler resmiyet kazandı.

Genelgeye göre, 8 Eylül Pazartesi günü açılan okullarda birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacaklar. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayarak 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonu tatillerinin de birleşmesiyle öğrenciler yaklaşık 16 günlük bir dinlenme sürecine girecek ve ikinci dönem için ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.