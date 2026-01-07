ARA
  • 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 15 tatile (Sömestr) kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, milyonlarca öğrenci ve veli için en büyük heyecan kaynağı olan sömestr tatili için geri sayım başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 15 tatile (Sömestr) kaç gün kaldı?


illi Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte, karnelerin alınacağı ve 15 günlük molanın başlayacağı tarihler netleşti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, milyonlarca öğrenci için en heyecanlı bekleyiş olan sömestr takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler uzun bir dinlenme sürecine girmeye hazırlanıyor.

Sömestr tatili süreci, 16 Ocak 2026 Cuma günü okullarda karnelerin dağıtılmasıyla resmen başlayacak. Hafta sonunun ardından, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatili dönemi devreye girecek. Öğrenciler bu süre zarfında hem ilk dönemin yorgunluğunu atma hem de kış aktivitelerine vakit ayırma fırsatı bulacak.

Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından eğitim maratonu kaldığı yerden devam edecek. İkinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 16 gün sürecek olan bu mola, öğrencilerin ikinci döneme daha enerjik bir başlangıç yapmalarına olanak sağlayacak.

7 Ocak itibari ile 15 tatile 8 gün kaldı. 

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Haziran ayının son haftasında çalacak son ders zili ile sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen başlayacak.
