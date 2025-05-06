2025 Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Tarih Verdi!

İOKBS puan hesaplamasında, her bir testteki yanlış cevapların üçte biri doğru cevap sayısından düşülerek geçerli ham puanlar belirlenecek. Bu yöntemle Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler testleri için ayrı ayrı ham puanlar hesaplanacak ve MEB tarafından değerlendirilecek.
İOKBS Sonuçları Ne Zaman Erişime Açılacak?
MEB takvimine göre, 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak ve adayların erişimine sunulacak.
1 Burs Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince, kayıt tarihini takip eden Ekim ayı başından itibaren gerçekleştirilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, burs kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek ve burs almaya hak kazananlar Ekim ayından itibaren ödemelerini almaya başlayacaklar. Adayların, MEB'in resmi internet sitesi ve belirtilen sonuç sorgulama ekranı üzerinden duyuruları takip etmeleri gerekmektedir
2 İOKBS Sonuçları Nasıl Öğrenilecek? İşte Sonuç Sorgulama Ekranı Bilgisi!
2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya giderek ve T.C. kimlik numaralarını girerek sorgulayabilecekler
3 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.