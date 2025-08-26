2025 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve taban puanları belli mi?

Adayların Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar, lisans programlarına geçiş yapacakları bu önemli süreçte kaç tercih hakkına sahip olduklarını merak ediyor.DGS tercih sürecinde, adayların toplam 30 lisans programını tercih etme hakkı bulunmaktadır. Bu tercih hakkı, her adayın mezun olduğu ön lisans programına göre ÖSYM tarafından belirlenen bölümlerle sınırlıdır. Bu nedenle adaylar, sadece kendi alanlarıyla ilgili olan ve tercih kılavuzunda belirtilen bölümlere yönelmelidir.