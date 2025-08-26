2025 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve taban puanları belli mi?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından, üniversitelerin lisans programlarına geçiş yapacak adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adayların merakla beklediği tercih süreci yakında başlayacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
DGS tercihlerinin alınacağı tarihler henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında alınan DGS tercih işlemlerinin bu yıl da benzer tarihler içerisinde alınması bekleniyor.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS 2025 tercih kılavuzunun Eylül ayı ikinci haftası içerisinde yayımlanması bekleniyor.
Adaylar, tercih işlemlerini yapmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzunu dikkatlice incelemelidir. Kılavuzda yer alan başvuru koşulları, kontenjanlar ve diğer önemli bilgiler, doğru tercih yapılması açısından büyük önem taşıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. tir.
Adayların Kaç Tercih Hakkı Var?
Adaylar, lisans programlarına geçiş yapacakları bu önemli süreçte kaç tercih hakkına sahip olduklarını merak ediyor.DGS tercih sürecinde, adayların toplam 30 lisans programını tercih etme hakkı bulunmaktadır. Bu tercih hakkı, her adayın mezun olduğu ön lisans programına göre ÖSYM tarafından belirlenen bölümlerle sınırlıdır. Bu nedenle adaylar, sadece kendi alanlarıyla ilgili olan ve tercih kılavuzunda belirtilen bölümlere yönelmelidir.