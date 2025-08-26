Bedelsiz için SPK'ya başvurdu: Yüzde 4000

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket bugün KAP'a SPK başvurusunu duyurdu. SPK başvurusu tarihi 26 Ağustos. Link Bilgisayar'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.08.2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16 ncı maddesinin 4 ncı fıkrası çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde, 47.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından, 93.004.835,20 TL'si Olağanüstü Yedekler, 730.000.000 TL'si de Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 870.004.835,20 TL artırılarak 891.754.956,08 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %4000 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek sermayenin, her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 5.491.230.000 adet (A) grubu, 8.581.280.000 adet (B) grubu ve 72.927.973.520 adet (C) grubu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatının düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildiğine ilişkin açıklamamız kapsamında sermaye artırımına ilişkin SPK başvurumuz 26.08.2025 (bugün) tarihinde yapılmıştır.

