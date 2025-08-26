Kadro değeri 12.5 milyon Euro olan takım futbolda tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti.

Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı.

Kairat Almaty'nin toplam kadro piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 12.45 milyon Euro. Celtic'inki ise 131 milyon Euro civarında. (Fotoğraf: Kazakistan Futbol Federasyonu)



