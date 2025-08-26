ARA
DOLAR
41,04
0,02%
DOLAR
EURO
47,73
-0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4458,93
-0,41%
GRAM ALTIN
BIST 100
11529,81
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kadro değeri 12.5 milyon Euro olan takım futbolda tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazak takımı Kairat, İskoç futbolunun köklü ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.


Son Güncellenme:
Kadro değeri 12.5 milyon Euro olan takım futbolda tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti.

Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı.

Kairat Almaty'nin toplam kadro piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 12.45 milyon Euro. Celtic'inki ise 131 milyon Euro civarında. (Fotoğraf: Kazakistan Futbol Federasyonu)

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL