TYP İŞKUR sonuçları açıklandı mı? 2025 TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için birçok ilde personel alımları gerçekleştiriliyor. Başvuruların ardından gözler, işe alınacak asil ve yedek adayları belirleyecek olan kura çekimlerine çevrildi. TYP başvurusunda bulunan adaylar, kura çekimi tarihleri ve sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye, başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyuru sayfasını kontrol ederek ulaşabilirler. Bu duyuru sayfaları, kura sonuçlarının ilan edileceği ana kaynak konumundadır. Adayların düzenli olarak bu sayfaları ziyaret etmeleri büyük önem taşımaktadır.