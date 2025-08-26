TYP İŞKUR sonuçları açıklandı mı? 2025 TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeni eğitim ve öğretim dönemi hazırlıkları kapsamında okulların personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı gerçekleştirildi. Başvuru şartlarını sağlayan adayların yoğun ilgi gösterdiği alımların ardından, şimdi sonuçlar merakla bekleniyor.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için birçok ilde personel alımları gerçekleştiriliyor. Başvuruların ardından gözler, işe alınacak asil ve yedek adayları belirleyecek olan kura çekimlerine çevrildi. TYP başvurusunda bulunan adaylar, kura çekimi tarihleri ve sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye, başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyuru sayfasını kontrol ederek ulaşabilirler. Bu duyuru sayfaları, kura sonuçlarının ilan edileceği ana kaynak konumundadır. Adayların düzenli olarak bu sayfaları ziyaret etmeleri büyük önem taşımaktadır.
HANGİ İLLERDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI?
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara yapılacak personel alımları için birçok ilde kura çekimleri tamamlandı. İŞKUR'un yürüttüğü süreçte, asil ve yedek aday listeleri resmi internet sitelerinde duyurulmaya başlandı.
Kastamonu ve Ordu: 1-5 Ağustos
Sinop: 7-11 Ağustos
Kırıkkale ve Zonguldak: 11-15 Ağustos
Bilecik: 15-19 Ağustos
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İŞKUR TYP kura sonuçları ayrıca e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, sağ üst bölüme bulunan arama çubuğuna “ Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru” yazarak sorgulama ekranına gidebilirler.
NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAKLAR?
İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, TYP kapsamında işe alınan temizlik ve destek personelleri 1 Eylül 2025 tarihinde görevlerine başlayacak.
Programın Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2025
Programın Bitiş Tarihi: 28 Şubat 2026
Program Süresi: 6 ay