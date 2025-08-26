Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için e-Devlet üzerinden devam eden ücretli öğretmen alım sürecinin ardından, başvurusunu tamamlayan adaylar sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor.
Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?
Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında görev almak isteyen adaylar için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Ancak bu süreç, illere ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde başvurular sona ererken, bazı yerlerde süreç devam etmektedir.
Bu nedenle adayların, başvuru yapmak istedikleri il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. En güncel bilgilere ve başvuru formlarına bu siteler üzerinden ulaşılabilir.
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar, başvurularını tamamen online ortamda gerçekleştiriyor. Başvuru süreci, illere ve ilçelere göre değişiklik gösterdiği için adayların doğru kanalları takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Adayların ücretli öğretmenlik için başvuru yapabileceği iki temel yöntem bulunmaktadır:
E-Devlet Üzerinden Online Başvuru: Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak doğrudan başvuru yapabilirler.
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Online Ön Başvuru Formları: Görev almak istediğiniz il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi internet sitesi üzerinden online bir ön başvuru formu yayınlayabilir.
Başvuru sürecini ve sonuçlarını takip etmek için, görev almak istediğiniz il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.
Ücretli Öğretmenlik Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu süreç, merkezi bir takvim yerine, her il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi planlamasına göre ilerlemektedir.
Başvurusu kabul edilen adaylar, genellikle SMS veya e-posta yoluyla bireysel olarak bilgilendiriliyor. Bu nedenle, başvuru yaparken verdiğiniz iletişim bilgilerinin güncel olduğundan emin olmanız büyük önem taşıyor.
2025 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların sağlaması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. İşte MEB tarafından belirlenen ve adayların taşıması gereken koşullar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Öğretmenlik yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir suç işlememiş olmak.
- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya uygun olması.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (tamamlamış, muaf veya tecilli olmak).
- Yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olanlar için YÖK denkliği almış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmıyor olmak.
- Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından veya Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak. (İhtiyaç durumunda bu şartlara ek olarak, diğer bölümlerden mezun adaylar da görevlendirilebilir.)