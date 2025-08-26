Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında görev almak isteyen adaylar için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Ancak bu süreç, illere ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde başvurular sona ererken, bazı yerlerde süreç devam etmektedir.

Bu nedenle adayların, başvuru yapmak istedikleri il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. En güncel bilgilere ve başvuru formlarına bu siteler üzerinden ulaşılabilir.

