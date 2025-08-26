Kira artış oranı Eylül ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK enflasyon oranlarında

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca kira artışları, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirleniyor.

1 Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25’lik zam sınırı sonrasında konut kiralarında da iş yerlerinde olduğu gibi tek ölçüt TÜFE oldu.

Bu nedenle açıklanan oran, kira kontratını yenileyen tüm kiracıları ve ev sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

