  • Kira artış oranı Eylül ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK enflasyon oranlarında

Yasalara göre kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Peki Kira artış oranı Eylül ne zaman açıklanacak?


Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranının ne olacağını merakla bekliyor. Zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

Kira artış oranı Eylül ne zaman açıklanacak?

Sözleşmesini Eylül ayında yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için beklenen haber geldi. Eylül ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre; Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da belli olacak.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca kira artışları, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirleniyor.

1 Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25’lik zam sınırı sonrasında konut kiralarında da iş yerlerinde olduğu gibi tek ölçüt TÜFE oldu.

Bu nedenle açıklanan oran, kira kontratını yenileyen tüm kiracıları ve ev sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.
 

Kira Artış Oranı Hesaplama Örneği

Mevcut kiranızın 10.000 TL olduğunu ve TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı 12 aylık ortalama TÜFE oranının %41,13 olduğunu varsayalım.

Artış miktarı: 10.000 TL x 41,13 / 100 = 4.113 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 TL + 4.113 TL = 14.113 TL

Ağustos kira artış oranı ne kadardı?

Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi. Kira kontrat süresi ağustos ayında dolan vatandaşlar, yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirmeye başladı.
