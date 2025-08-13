ARA
2025-MEB-AGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

13 Ağustos 2025 | 10:41
2025-MEB-AGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir" denildi.

