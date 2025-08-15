2025 TUS 2. Dönem sınavı hangi tarihte, saat kaçta?

Temel Tıp Bilimleri Testi: Sınav 10.00'dan sonra başlayan oturum için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu test 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi: Sınav 14.30'dan sonra başlayan oturum için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu test de 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

TUS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?



Sınavlara başvuran adayların sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilirler.

Başvurular 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Adayların sınav günü sorun yaşamaması için sınav giriş belgelerini zamanında edinmeleri ve üzerindeki bilgilere dikkat etmeleri önemlidir.