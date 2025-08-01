ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemleri, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.45 itibarıyla başladı.

2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini görmek isteyen adaylar bu tercih ekranlarını kullanabilecek ve tercih listelerini oluşturabilecek.

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih yapacak adayların Tercih Kılavuzu’unu dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işleminin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Ayrıca başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmadığı da hatırlatılıyor.