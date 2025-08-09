2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi

ARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellendiğini duyurdu.

09 Ağustos 2025 | 17:56
ÖSYM, 1 Ağustos'ta yayımladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Yargı kararıyla Hukuk Fakültelerine yerleşmek için belirlenen "100.000" başarı sırası şartının yürütmesi durduruldu.

Bu gelişme üzerine ÖSYM, Hukuk Fakültelerine başvurmak için gereken en düşük başarı sırasını "125.000" olarak güncelledi.

Güncellenmiş kılavuz, ÖSYM'nin resmî internet sitesi "osym.gov.tr" adresinde yayımlandı. Tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle, adaylar bu değişiklikten etkilenen tercihlerini güncelleme hakkına sahip olacaklar. Bu durum, tercih yapacak adaylar için yeni bir değerlendirme süreci başlattı.

