  • 2026 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı: BİLSEM sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 2026 BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları, bugün yani 27 Şubat Cuma günü itibarıyla resmi olarak erişime açıldı. İşte 2026 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

2026 BİLSEM sonuçları bugün açıklandı. Bu sonuçlarla birlikte, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar belirlenmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği BİLSEM 2026 ön değerlendirme sonuçlarını bugün, 27 Şubat Cuma günü itibarıyla açıkladı. 15 Aralık 2025'te başlayan ve 20 Şubat'ta tamamlanan maratonun ardından, bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar netleşti.

BİLSEM SONUÇLARI 2026 SORGULAMA E-OKUL MEB EKRANI

Sonuçlar ve İtiraz Süreci

Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirmeye girmeye hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını meb.gov.tr veya e-Okul üzerinden öğrenebilecekler.

İtiraz Başvuruları: Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bireysel Değerlendirme Aşaması (2. Aşama)

Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar için süreç şu şekilde ilerleyecek:

Giriş Belgelerinin Yayınlanması: 30 Mart 2026 tarihinde sınav giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılacak.

Uygulama Tarihleri: Bireysel değerlendirmeler (Zihinsel, Müzik, Görsel Sanatlar) 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

 Kayıt ve Kesin Sonuçlar

BİLSEM bünyesinde eğitim almaya hak kazanacak öğrenciler için son aşamalar:

Kesin Sonuçların İlanı: 3 Temmuz 2026 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak.

Kayıt İşlemleri: Hak kazanan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
