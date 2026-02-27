Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Tatil süresini değerlendirmek isteyenler için tablo şu şekilde oluşuyor: 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri resmi tatil olacak. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, özellikle şehir dışına çıkmak veya aile ziyareti yapmak isteyenler için üç tam günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı sunuyor. Eğer Arefe günü olan Perşembe günü için idari izin kararı gelirse, tatil süresi 4 güne kadar uzayabilir.