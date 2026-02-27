Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

2026 yılı için Ramazan Bayramı tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyenler için takvim oldukça netleşmiş durumda. Bu yıl Ramazan Bayramı, baharın ilk günlerine, Mart ayının sonuna doğru denk geliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor ve bu gün yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, 22 Mart 2026 Pazar akşamı sona erecek.
Tatil süresini değerlendirmek isteyenler için tablo şu şekilde oluşuyor: 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri resmi tatil olacak. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, özellikle şehir dışına çıkmak veya aile ziyareti yapmak isteyenler için üç tam günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı sunuyor. Eğer Arefe günü olan Perşembe günü için idari izin kararı gelirse, tatil süresi 4 güne kadar uzayabilir.