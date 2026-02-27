ARA
  Anasayfa
  Emlak
  • Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu

Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur'daki hak sahiplerini belirleyen maraton başarıyla tamamlandı. Peki Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu sorgulama

 26 Şubat 2026 Perşembe günü Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 2 bin 206 konutun yeni sahipleri belli oldu. 

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur etabında büyük heyecan geride kaldı. 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişle, Burdur genelinde inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirlendi. 

Burdur TOKİ Kura Sonuçları ve İlçe Dağılımı

Burdur genelinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında; Merkez ilçe başta olmak üzere, beldeler dahil tüm bölgelerdeki konut sayıları netleşti:

Merkez: 950

Çavdır: 160 (Söğüt: 79)

Bucak: 158 (Kocaaliler: 50)

Gölhisar: 140 (Yusufça: 79)

Karamanlı: 140

Tefenni: 100

Çeltikçi: 87

Yeşilova: 84

Altınyayla: 79

Ağlasun / Kemer: 50'şer

 

 

 Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi TOKİ’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanırken, kesinleşen listeler şu an itibarıyla erişime hazır durumdadır:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından asil veya yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilen tam listelere ulaşabilirsiniz.

 

 Ödeme ve Vade Koşulları

Hak kazanan vatandaşlar, %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) varan vade seçenekleriyle ödemelerini gerçekleştirebilecek. Sözleşme süreci ve konut teslim tarihlerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler, hak sahiplerine TOKİ tarafından SMS yoluyla iletilecektir.
