Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu

26 Şubat 2026 Perşembe günü Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 2 bin 206 konutun yeni sahipleri belli oldu.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur etabında büyük heyecan geride kaldı. 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişle, Burdur genelinde inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirlendi.
Burdur TOKİ Kura Sonuçları ve İlçe Dağılımı
Burdur genelinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında; Merkez ilçe başta olmak üzere, beldeler dahil tüm bölgelerdeki konut sayıları netleşti:
Merkez: 950
Çavdır: 160 (Söğüt: 79)
Bucak: 158 (Kocaaliler: 50)
Gölhisar: 140 (Yusufça: 79)
Karamanlı: 140
Tefenni: 100
Çeltikçi: 87
Yeşilova: 84
Altınyayla: 79
Ağlasun / Kemer: 50'şer
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi TOKİ’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanırken, kesinleşen listeler şu an itibarıyla erişime hazır durumdadır:
e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından asil veya yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilen tam listelere ulaşabilirsiniz.
Ödeme ve Vade Koşulları
Hak kazanan vatandaşlar, %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) varan vade seçenekleriyle ödemelerini gerçekleştirebilecek. Sözleşme süreci ve konut teslim tarihlerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler, hak sahiplerine TOKİ tarafından SMS yoluyla iletilecektir.