Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur etabında büyük heyecan geride kaldı. 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişle, Burdur genelinde inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirlendi.