TOKİ Denizli kura sonuçları açıklandı mı? Denizli TOKİ kura sonucu sorgulama

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda bugün yapılan çekilişle, Denizli genelindeki 6 bin 370 konutun hak sahipleri belirlendi.
Sabah saat 11:00 itibarıyla başlayan dev kura maratonu, Denizli merkez ve ilçelerini kapsayan geniş bir dağılımla tamamlandı. Çekiliş kapsamında; Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Bekilli, Honaz ve diğer ilçelerde inşa edilecek sosyal konutlar için asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda tek tek açıklandı.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Noter onaylı kesin isim listeleri şu an itibarıyla sistemlere yüklenmeye başlamıştır. Sonucunuzu öğrenmek için:
e-Devlet Kapısı: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranızla durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden tam listeye ulaşabilirsiniz.
Canlı Yayın Kayıtları: Çekilişi kaçıranlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekiminin kaydını tekrar izleyebilirler.
Denizli İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz)
|4.700
|Acıpayam
|750
|Bekilli
|200
|Çal / Çameli / Çivril / Tavas
|100'er
|Güney
|94
|Beyağaç / Bozkurt / Kale
|50'şer
|Baklan
|30
|Buldan
|24
|Sarayköy
|22
Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
Ödeme Şartları ve Teslimat
Hak sahibi olan vatandaşlar için süreç şu şekilde ilerleyecek:
Fiyatlar: 2+1 konutlar yaklaşık 2 milyon 200 bin TL, 3+1 konutlar ise 2 milyon 700 bin TL civarındaki başlangıç fiyatlarıyla sunuluyor.
Ödeme Planı: %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanıyla ödemeler gerçekleştirilecek.
Teslimat: Konutların yapım süreciyle paralel olarak hak sahiplerine teslim tarihlerine dair bilgilendirme yapılacak.