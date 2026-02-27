ARA
DOLAR
43,95
0,17%
DOLAR
EURO
52,00
0,19%
EURO
ALTIN
7393,34
1,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anket sonucu: 33 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Anket sonucu: 33 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL