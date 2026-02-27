ARA
  • İftara kaç dakika kaldı? 27 Şubat Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

İftara kaç dakika kaldı? 27 Şubat Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayının manevi iklimi İstanbul’da tüm hızıyla devam ederken, bugün yani 27 Şubat 2026 Cuma günü, bu mübarek ayın 9. günü idrak ediliyor. Peki İftara kaç dakika kaldı? 27 Şubat Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

Ramazan ayının 9. gününü idrak ettiğimiz bu mübarek akşamda, İstanbul genelinde akşam ezanı bu saat itibarıyla okunacak ve "rahmet" olarak nitelendirilen ilk 9 günlük dilim tamamlanmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel imsakiyeye göre, megakentteki sahur ve iftar saatleri Ramazan ayı boyunca gün gün takip edilebilecek. 

On bir ayın sultanı Ramazan, 27 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla kalplerimize huzur, sofralarımıza bereket getirmeye başladı. Kıştan bahara geçişin yaşandığı bu günlerde, İstanbul'da milyonlarca Müslüman onuncu iftar heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Ramazan ayının bu anlamlı gününde akşam ezanıyla birlikte sofralar yeniden şenlenecek.

27 Şubat 2026 İstanbul İftar ve İmsak Vakti

Mübarek Ramazan ayının onuncu gününde İstanbul için vakitler şu şekildedir:

İstanbul İmsak Vakti: 06:11

İstanbul İftar Vakti: 18:59

Diğer Büyükşehirlerde İftar Saatleri

Türkiye'nin diğer büyük illerinde ise bu akşam iftar sofraları şu saatlerde kurulacak:

Şehirİftar Vakti
Ankara18:44
İzmir19:09

Şehrin dört bir yanındaki camilerden yükselecek ezan sesleriyle birlikte, İstanbullular 2026 yılının bu mübarek Cuma akşamında iftar yapmanın manevi huzurunu paylaşacak.
