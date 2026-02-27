İftara kaç dakika kaldı? 27 Şubat Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

Diğer Büyükşehirlerde İftar Saatleri

Türkiye'nin diğer büyük illerinde ise bu akşam iftar sofraları şu saatlerde kurulacak:

Şehir İftar Vakti Ankara 18:44 İzmir 19:09

Şehrin dört bir yanındaki camilerden yükselecek ezan sesleriyle birlikte, İstanbullular 2026 yılının bu mübarek Cuma akşamında iftar yapmanın manevi huzurunu paylaşacak.