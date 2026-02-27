ARA
DOLAR
43,92
0,12%
DOLAR
EURO
51,91
0,09%
EURO
ALTIN
7436,96
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Edirne'deki hak sahiplerini belirleyen kura çekimi, bugün 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14:30 itibarıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bakan Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda tamamlanan çekilişle, Edirne genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun sahipleri netleşti. 

Edirne'de "Yüzyılın Konut Projesi" heyecanı bugün (27 Şubat 2026 Cuma) doruğa ulaştı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile toplam 2 bin 530 konutun yeni sahipleri belirlendi. "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Edirne etabının kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Noter onaylı kesin isim listeleri, çekilişin hemen ardından e-Devlet Kapısı (Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama ekranı) üzerinden erişime açıldı. Ayrıca asil ve yedek listelerin tamamına toki.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Edirne genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Edirne Merkez: 1.000 konut

Keşan: 450 konut

Uzunköprü: 350 konut

İpsala: 200 konut

Enez: 100 konut

Meriç: 100 konut

Süloğlu: 100 konut

Havsa: 90 konut

Lalapaşa: 80 konut

Meriç (Subaşı): 60 konut

Konut Fiyatları ve Ödeme Planı

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan projede, hak sahipleri %10 peşinat ve 240 ay vade avantajından yararlanacak. Anadolu projeleri için belirlenen güncel maliyetler ise şöyledir:

Konut TipiFiyat (Başlangıç)Taksit Tutarı
1+1 Konut1.800.000 TL6.750 TL
2+1 Konut (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL
2+1 Konut (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL