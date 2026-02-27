Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

Edirne'de "Yüzyılın Konut Projesi" heyecanı bugün (27 Şubat 2026 Cuma) doruğa ulaştı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile toplam 2 bin 530 konutun yeni sahipleri belirlendi. "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Edirne etabının kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.