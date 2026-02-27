Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bakan Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda tamamlanan çekilişle, Edirne genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun sahipleri netleşti.
Edirne'de "Yüzyılın Konut Projesi" heyecanı bugün (27 Şubat 2026 Cuma) doruğa ulaştı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile toplam 2 bin 530 konutun yeni sahipleri belirlendi. "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Edirne etabının kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Noter onaylı kesin isim listeleri, çekilişin hemen ardından e-Devlet Kapısı (Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama ekranı) üzerinden erişime açıldı. Ayrıca asil ve yedek listelerin tamamına toki.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.
İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Edirne genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
Edirne Merkez: 1.000 konut
Keşan: 450 konut
Uzunköprü: 350 konut
İpsala: 200 konut
Enez: 100 konut
Meriç: 100 konut
Süloğlu: 100 konut
Havsa: 90 konut
Lalapaşa: 80 konut
Meriç (Subaşı): 60 konut
Konut Fiyatları ve Ödeme Planı
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan projede, hak sahipleri %10 peşinat ve 240 ay vade avantajından yararlanacak. Anadolu projeleri için belirlenen güncel maliyetler ise şöyledir:
|Konut Tipi
|Fiyat (Başlangıç)
|Taksit Tutarı
|1+1 Konut
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|2+1 Konut (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|2+1 Konut (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL