2026 YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor? (TYT, AYT, YDT soru sayıları ve süreleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2 milyon 425 bin 628 adayın katılacağı 2026-YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde (bu hafta sonu) yapılacak. Sınav toplamda 3 ayrı oturum halinde organize edilecek.