2026 YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor? (TYT, AYT, YDT soru sayıları ve süreleri)

İşte 2026 YKS sınav takvimi, oturum saatleri, süreleri, soru sayıları ve sınava kaç gün kaldığına dair merak edilen tüm detaylar!
1 2026 YKS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2 milyon 425 bin 628 adayın katılacağı 2026-YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde (bu hafta sonu) yapılacak. Sınav toplamda 3 ayrı oturum halinde organize edilecek.
2 YKS oturum saatleri ve süreleri (TYT, AYT, YDT kaç dakika?)
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un yaptığı açıklamalara göre, adayların sınav salonlarında hazır bulunması gereken oturumların saat ve süre detayları şu şekildedir:
1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Tarih / Gün: 20 Haziran 2026 Cumartesi
Sınav Saati: 10.15
Sınav Süresi: 165 dakika (2 saat 45 dakika)
2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Tarih / Gün: 21 Haziran 2026 Pazar
Sınav Saati: 10.15
Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)
3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Tarih / Gün: 21 Haziran 2026 Pazar
Sınav Saati: 15.45
Sınav Süresi: 120 dakika (2 saat)
Kritik Uyarı: Adayların, sınav başlama saatinden en az 1 saat önce sınav binalarında hazır bulunması gerekmektedir. Sınav başlama saatinden sonra gelen adaylar salonlara alınmayacaktır.
3 YKS’de kaç soru sorulacak? (Soru sayıları dağılımı)
Üniversite sınavında adaylara sorulacak soru sayıları oturumlara göre şu şekilde listelenmiştir:
TYT Soru Sayısı ve Dağılımı (Toplam 120 Soru)
Türkçe: 40 Soru
Sosyal Bilimler: 20 Soru (Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü 5)
Temel Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)
AYT Soru Sayısı ve Dağılımı (Toplam 160 Soru)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1: 40 Soru
Sosyal Bilimler-2: 40 Soru
Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 40 Soru
4 YDT soru sayısı (Toplam 80 soru)
Seçilen yabancı dile (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça) ait 80 soru yer alacaktır.
5 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kolayca edinebilirler.
Sınav Giriş Belgesi Ekranı: https://ais.osym.gov.tr
Gerekli Bilgiler: T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi (veya e-Devlet şifresi)