Yanlış zamanlama pahalıya mal olabilir: Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

Kıdem tazminatı tavanı, 30 Haziran 2026 tarihine kadar 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanmaya devam edecek. Temmuz ayında yapılacak güncellemeyle bu tutarın yaklaşık 74 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

Kıdem tazminatı tavanındaki artış, özellikle yüksek brüt ücretli çalışanların alacağı toplam tazminatı doğrudan etkiliyor. Örneğin 10 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın tazminatı, temmuz ayında yaklaşık 90 bin lira daha yüksek hesaplanabiliyor.