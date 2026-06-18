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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70'e varan yeni indirim modeli

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70'e varan yeni indirim modeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema biletlerinde indirim oranlarını değiştirdi. İlk kez başlayan "film özel bileti" uygulamasıyla yüzde 70'e varan indirimler geliyor. İşte detaylar.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70'e varan yeni indirim modeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımladığı yeni düzenlemeyle sinema biletlerindeki indirim oranlarını değiştirdi. Yeni kararla birlikte sinema sektörü "film özel bileti" kavramıyla tanışıyor. Bu yeni bilet türü, sinemaseverlere yüzde 70’e varan indirimler sunuyor.

Film yapımcıları artık doğrudan indirim yapabiliyor

Eski sistemde indirimli biletleri sadece sinema salonu işletmecileri satabiliyordu. Yeni yönetmelik bu durumu değiştiriyor. Artık film yapımcıları, seyircilerle veya şirketlerle anlaşarak kendi filmleri için özel bilet satabilecek. Yapımcılar indirim oranını, sinema salonunun belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden hesaplayacak. Bu oran en fazla yüzde 70 olacak ve yapımcı ile salon işletmecisi arasındaki sözleşmeyle netleşecek.

Film yapımcıları bu yetkiyle birlikte seyircilere özel indirimler, kurumsal kampanyalar, toplu satışlar ve marka iş birlikleri düzenleyebilecek. Yeni modelin film yapımcıları arasında bir indirim rekabeti başlatacağını öngörüyoruz.

Hangi bilete ne kadar indirim geliyor?

Yeni düzenleme, sinema salonu işletmecilerinin uygulayabileceği indirim sınırlarını da net hatlarla çiziyor.

Sinema salonları şu gruplara yüzde 40’a varan indirim uygulayabilecek:

  • Öğrenciler
  • Halk günü seansları
  • Belirli bir yaşın üzerindeki seyirciler
  • Kamu meslek grupları

Şu gruplar ve seanslar için ise yüzde 50’ye varan indirim oranı geçerli olacak:

  • Engelli vatandaşlar
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Sabah seansları
  • Kurum ve izleyici özel biletleri

İnternetten bilet alanlara ek avantaj

Yeni dönem internetten bilet almayı tercih edenleri de ödüllendiriyor. Düzenleme sayesinde, dijital kanallardan alınan biletlere mevcut indirimlerin üzerine yüzde 10 daha ek indirim yansıyacak.

Son olarak, hem izleyici özel biletleri hem de film özel biletleri kapsamındaki bu indirimler, Türkiye genelinde projeye katılan tüm sinema salonlarında geçerlilik taşıyacak.

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