Jeff Bezos'tan ezber bozan yapay zeka çıkışı: İnsan gücüne talep daha da artacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Paris'te düzenlenen bir teknoloji konferansında yapay zekanın kitlesel işsizliğe yol açacağı yönündeki korkuları reddeden bir açıklama yaptı. Teknolojinin geleceğine dair karamsar düşünenlere karşı çıkan Bezos, yapay zekanın insanları işsiz bırakmayacağını tam aksine yeni iş imkanları yaratacağını savundu.

BBC'de yer alan habere göre; Bezos, yapay zekanın ekonomik üretkenliği muazzam bir şekilde artıracağını ve yeni iş fırsatlarını o kadar hızlı genişleteceğini öne sürdü, gelecekte insan emeğine olan talep mevcut arzı aşacak dedi. "

"Yani insanlar işsiz kalmayacak, aksine çalıştıracak insan bulunamayacak. Ayrıca yapay zeka özellikle yeni ürünler icat edecek ve üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürecek" diyen Bezos "Bu durum ekonomiyi hızla büyütecek ve icat edilecek sonsuz sayıda şeyin önünü açacak" ifadelerini kullandı. Bezos'un bu iyimser tezi, geçen yılın sonlarında kurduğu 18 milyar dolarlık yeni yapay zeka girişimi Prometheus ile doğrudan örtüşüyor. Prometheus, fiziksel ürün tasarımını otomatikleştirmeyi ve mühendislik süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan bir yapay genel mühendis geliştirmeye çalışıyor.

Eleştirmenler, Bezos'un bu açıklamalarını ironik buluyor çünkü kurucusu olduğu Amazon, geçen yılın sonundan bu yana yaklaşık 30 bin beyaz yakalı çalışanın işine son verdi. Amazon'un mevcut CEO'su Andy Jassy, bu işten çıkarmaların ve yönetim kademelerinin azaltılmasının arkasındaki en büyük etkenlerden birinin yapay zekanın getirdiği verimlilik artışı olduğunu açıkça ifade etmişti.