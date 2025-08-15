24. Dönem PMYO sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 Yılı 24. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Giriş Sınavı'na katılacak adayların başvuru kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile tarihleri hakkında önemli bir duyuru yayımladı.

Sınav Giriş Belgesi Sorgulama

Adaylar, sınav merkezlerini ve tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilirler. Adaylara posta veya başka bir iletişim aracıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internet üzerinden yapılan bu duyuru tebligat niteliği taşıyacak. Adayların sınav merkezlerine cep telefonu, ses/görüntü kayıt cihazı gibi elektronik eşyalarla girmesi yasaktır.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Detayları

Polis Akademisi, fiziki yeterlilik parkuru için de talimatları paylaştı. Adayların başarılı sayılabilmesi için parkuru erkeklerin 48 saniyede, kadınların ise 51 saniyede tamamlaması gerekiyor. Parkuru daha kısa sürede bitiren adaylar ekstra puan kazanacak.

Erkek adaylar 40 saniye ve altında tamamladığında 100 tam puan alır.

Kadın adaylar 43 saniye ve altında tamamladığında 100 tam puan alır.

Sınavda 60 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak ve mülakat aşamasına geçemeyecekler.

Sınavın fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adaylar, daha sonra Polis Akademisi tarafından belirlenecek bir tarihte mülakat sınavına davet edilecek.