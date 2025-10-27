28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala tatil planları hız kazandı. Büyük bir heyecanla kutlanacak olan bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler kaç gün resmî tatil yapacaklarını merak ediyor.
28 EKİM SALI GÜNÜ OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe, bayram öncesindeki 28 Ekim ise Salı gününe denk gelmektedir.
Resmî tatil düzenlemesine göre:
- 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan (öğleden sonra) sonra resmî tatil başlayacak. Bu nedenle birçok işletme ve eğitim kurumu (kamu kurumları, bankalar vb.) öğleden sonra kapalı olacak.
- Okullar ve üniversiteler de bu kapsamda 28 Ekim Salı günü öğleden sonra eğitim faaliyetlerine ara verecekler.
- Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim Çarşamba tam günü kapsayan 1,5 günlük resmî tatil yapacak.
28-29 EKİM NERELER KAPALI OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil düzenlemesine göre, kamu kurumları, eğitim kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu için çalışma saatleri şu şekilde belirlenmiştir:
Saat 13.00'a (Öğleye) Kadar: Kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer işletmeler vatandaşlara hizmet vermeye, eğitim ve mesai faaliyetlerine devam edecektir.
Saat 13.00'dan Sonra: Resmî tatil başlayacağı için bu kurum ve işletmelerin büyük çoğunluğu hizmet vermeye ara verecektir.
29 Ekim Çarşamba Günü Kapalı Olacak Yerler (Tam Gün Tatil)
29 Ekim'in tam gün resmî tatil olması nedeniyle aşağıdaki kurum ve kuruluşlar kapalı olacaktır:
Okullar ve üniversiteler
Belediyeler ve valilikler
Nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklar
Bankalar ve Borsa İstanbul
Kargo firmaları ve noterler
Eczaneler (Nöbetçi eczaneler hariç)
Hastaneler ve sağlık ocakları (Acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.)
Resmî tatil sebebiyle kapalı olan tüm kurum ve kuruluşlar, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri döneceklerdir.
2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ
2026 yılına ait resmî tatil günleri ve bu günlerin denk geldiği haftanın günleri belli oldu.
Ülkemizde dini ve millî öneme sahip bu günlerde kamu kurumları ve birçok işletme kapalı olacaktır. İşte 2026 yılının resmî tatil takvimi:
|Resmî Tatil Günü
|Tarih
|Haftanın Günü
|Açıklama
|Yılbaşı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Tam Gün Tatil
|Ramazan Bayramı Arifesi
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Öğleden Sonra Tatil
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|Tam Gün Tatil
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Tam Gün Tatil
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
|Tam Gün Tatil
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Tam Gün Tatil
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Tam Gün Tatil
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Tam Gün Tatil
|Kurban Bayramı Arifesi
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Öğleden Sonra Tatil
|Kurban Bayramı 1. Gün
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Tam Gün Tatil
|Kurban Bayramı 2. Gün
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Tam Gün Tatil
|Kurban Bayramı 3. Gün
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Tam Gün Tatil
|Kurban Bayramı 4. Gün
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Tam Gün Tatil
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Tam Gün Tatil
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Tam Gün Tatil
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Öğleden Sonra Tatil
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Tam Gün Tatil