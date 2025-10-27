ARA
DOLAR
41,99
0,12%
DOLAR
EURO
48,88
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
5508,81
-0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
10941,79
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?

28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecanla kutlanacak olan bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler kaç gün resmî tatil yapacaklarını merak ediyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?


28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala tatil planları hız kazandı. Büyük bir heyecanla kutlanacak olan bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler kaç gün resmî tatil yapacaklarını merak ediyor. 

 

 

28 EKİM SALI GÜNÜ OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe, bayram öncesindeki 28 Ekim ise Salı gününe denk gelmektedir.

Resmî tatil düzenlemesine göre:

  • 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan (öğleden sonra) sonra resmî tatil başlayacak. Bu nedenle birçok işletme ve eğitim kurumu (kamu kurumları, bankalar vb.) öğleden sonra kapalı olacak.
  • Okullar ve üniversiteler de bu kapsamda 28 Ekim Salı günü öğleden sonra eğitim faaliyetlerine ara verecekler.
  • Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim Çarşamba tam günü kapsayan 1,5 günlük resmî tatil yapacak.

28-29 EKİM NERELER KAPALI OLACAK?

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil düzenlemesine göre, kamu kurumları, eğitim kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu için çalışma saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

Saat 13.00'a (Öğleye) Kadar: Kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer işletmeler vatandaşlara hizmet vermeye, eğitim ve mesai faaliyetlerine devam edecektir.

Saat 13.00'dan Sonra: Resmî tatil başlayacağı için bu kurum ve işletmelerin büyük çoğunluğu hizmet vermeye ara verecektir.

29 Ekim Çarşamba Günü Kapalı Olacak Yerler (Tam Gün Tatil)

29 Ekim'in tam gün resmî tatil olması nedeniyle aşağıdaki kurum ve kuruluşlar kapalı olacaktır:

Okullar ve üniversiteler

Belediyeler ve valilikler

Nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklar

Bankalar ve Borsa İstanbul

Kargo firmaları ve noterler

Eczaneler (Nöbetçi eczaneler hariç)

Hastaneler ve sağlık ocakları (Acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.)

Resmî tatil sebebiyle kapalı olan tüm kurum ve kuruluşlar, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri döneceklerdir.

 

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

2026 yılına ait resmî tatil günleri ve bu günlerin denk geldiği haftanın günleri belli oldu.

Ülkemizde dini ve millî öneme sahip bu günlerde kamu kurumları ve birçok işletme kapalı olacaktır. İşte 2026 yılının resmî tatil takvimi:

Resmî Tatil GünüTarihHaftanın GünüAçıklama
Yılbaşı1 Ocak 2026PerşembeTam Gün Tatil
Ramazan Bayramı Arifesi19 Mart 2026PerşembeÖğleden Sonra Tatil
Ramazan Bayramı 1. Gün20 Mart 2026CumaTam Gün Tatil
Ramazan Bayramı 2. Gün21 Mart 2026CumartesiTam Gün Tatil
Ramazan Bayramı 3. Gün22 Mart 2026PazarTam Gün Tatil
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026PerşembeTam Gün Tatil
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026CumaTam Gün Tatil
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026SalıTam Gün Tatil
Kurban Bayramı Arifesi26 Mayıs 2026SalıÖğleden Sonra Tatil
Kurban Bayramı 1. Gün27 Mayıs 2026ÇarşambaTam Gün Tatil
Kurban Bayramı 2. Gün28 Mayıs 2026PerşembeTam Gün Tatil
Kurban Bayramı 3. Gün29 Mayıs 2026CumaTam Gün Tatil
Kurban Bayramı 4. Gün30 Mayıs 2026CumartesiTam Gün Tatil
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026ÇarşambaTam Gün Tatil
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026PazarTam Gün Tatil
Cumhuriyet Bayramı Arifesi28 Ekim 2026ÇarşambaÖğleden Sonra Tatil
Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2026PerşembeTam Gün Tatil
    

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL