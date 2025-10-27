28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Salı okullar ve üniversiteler tatil mi?

28-29 EKİM NERELER KAPALI OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil düzenlemesine göre, kamu kurumları, eğitim kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu için çalışma saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

Saat 13.00'a (Öğleye) Kadar: Kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer işletmeler vatandaşlara hizmet vermeye, eğitim ve mesai faaliyetlerine devam edecektir.

Saat 13.00'dan Sonra: Resmî tatil başlayacağı için bu kurum ve işletmelerin büyük çoğunluğu hizmet vermeye ara verecektir.

29 Ekim Çarşamba Günü Kapalı Olacak Yerler (Tam Gün Tatil)

29 Ekim'in tam gün resmî tatil olması nedeniyle aşağıdaki kurum ve kuruluşlar kapalı olacaktır:

Okullar ve üniversiteler

Belediyeler ve valilikler

Nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklar

Bankalar ve Borsa İstanbul

Kargo firmaları ve noterler

Eczaneler (Nöbetçi eczaneler hariç)

Hastaneler ve sağlık ocakları (Acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.)

Resmî tatil sebebiyle kapalı olan tüm kurum ve kuruluşlar, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri döneceklerdir.