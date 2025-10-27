Kira artış oranı Kasım ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 Kasım ayı kira artış oranında

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kiralara uygulanacak zam oranının belirlenmesi için kritik öneme sahip olan verilere odaklanmış durumda. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri, doğrudan kira artış oranını etkileyeceği için büyük bir dikkatle bekleniyor.
KİRA ARTIŞ ORANI KASIM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025 döneminde kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için kritik öneme sahip kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurması beklenmektedir.
Açıklanacak olan bu oran, Kasım 2025 ayında yapılacak kira artışının yasal üst sınırını oluşturacaktır.
Mevzuat gereği ev sahipleri, kira bedellerinde bu üst sınırı aşmamak kaydıyla artış yapabilecektir.
Hem kiracılar hem de ev sahipleri için doğrudan ekonomik bir etkiye sahip olması nedeniyle, Kasım ayında açıklanacak olan bu enflasyon verileri büyük bir merakla beklenmektedir.
EKİM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 38,36 artış gösterebilecek.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Kira artış oranlarının hesaplanması ve uygulanmasında kullanılan yasal çerçeve, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi ile belirlenmiştir.
Yasal Hesaplama Yöntemi:
Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan temel gösterge, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.
Açıklanan bu on iki aylık TÜFE ortalaması, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı oluşturmaktadır.
Ev sahipleri, kira sözleşmelerini yenilerken bu oranı aşan bir zam yapamamaktadır. Kasım 2025 kira artış oranı da TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE verileriyle netleşecektir.