Kira artış oranı Kasım ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 Kasım ayı kira artış oranında

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranlarının hesaplanması ve uygulanmasında kullanılan yasal çerçeve, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi ile belirlenmiştir.

Yasal Hesaplama Yöntemi:

Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan temel gösterge, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

Açıklanan bu on iki aylık TÜFE ortalaması, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı oluşturmaktadır.

Ev sahipleri, kira sözleşmelerini yenilerken bu oranı aşan bir zam yapamamaktadır. Kasım 2025 kira artış oranı da TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE verileriyle netleşecektir.