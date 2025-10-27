Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte başvuru tarihleri

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak personel alımlarına ilişkin resmî ilanlar Resmî Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alımı
Pozisyon: 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı
Görev Yeri: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Başvuru Tarihleri: 3-14 Kasım 2025
Başvuru Adresi: [https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak.
Yazılı Sınav Tarihi: 20-21 Aralık 2025 (Ankara'da, 4 ayrı oturumda)
Adayların İlanı: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer bilgiler, sınav tarihinden en geç 15 gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.
Sözlü Sınav: Yazılı sınavda başarılı olan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek sözlü sınava çağrılacak.
TÜİK 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Pozisyon: 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli (Tam zamanlı istihdam)
Başvuru Başlangıç: Bugün (27 Ekim 2025) itibarıyla
Başvuru Bitiş: 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 18.00
Başvuru Şekli: Elektronik olarak, e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya [https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)(Kariyer Kapısı) internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Kabul Edilmeyen Başvurular: Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Sınav Sonuçları: Sınav sonuçları, TÜİK'in resmî internet sitesinden ilan edilecektir.