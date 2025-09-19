ARA
  • 32. dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı

Polis Akademisi, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için yapılan 2. yedek aday planlama sonuçlarını duyurdu. Kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine, lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın ve ön lisans mezunu 9 kadın olmak üzere toplam 245 yedek adayın yerleşimi yapıldı.


Adaylar, sonuçlarını sorgulamak için Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranını kullanabilirler. Bireysel sonuçlara erişmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim kanallarıyla bildirilmeyecek, bu nedenle adayların Polis Akademisi'nin resmî internet sitesini (pa.edu.tr) düzenli olarak takip etmeleri önemle belirtilmiştir. Bundan sonraki yedek planlamaları için de aynı site üzerinden duyurular yapılacaktır.

YEDEK ADAY SORGULAMA

Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Adayların bireysel sonuçlarını öğrenebilmek için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
 

 

