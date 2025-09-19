32. dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı

Adaylar, sonuçlarını sorgulamak için Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranını kullanabilirler. Bireysel sonuçlara erişmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim kanallarıyla bildirilmeyecek, bu nedenle adayların Polis Akademisi'nin resmî internet sitesini (pa.edu.tr) düzenli olarak takip etmeleri önemle belirtilmiştir. Bundan sonraki yedek planlamaları için de aynı site üzerinden duyurular yapılacaktır.

YEDEK ADAY SORGULAMA

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

