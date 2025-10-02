3 Ekim Cuma yarın okul var mı? Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'da depreminden dolayı okullar tatil mi?

Bugün saat 14.55'te Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bildirilen bu deprem, merkez üssüne yakın olan İstanbul dahil olmak üzere, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi. Yaşanan bu sarsıntının ardından, öğrenciler ve veliler depremin hissedildiği tüm bu illerde yarın (3 Ekim Cuma) okulların tatil edilip edilmediğini merak etmektedir.

3 EKİM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar herhangi bir resmî gelişme veya açıklama bulunmamaktadır. Okulların tatil edilip edilmeyeceği kararı, depremin artçı sarsıntı potansiyeli ve özellikle eğitim binalarında oluşan hasar riskleri dikkate alınarak Valilik makamı tarafından değerlendirilmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Marmara Denizi'nde bugün (2 Ekim Perşembe) meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından duruma ilişkin resmî açıklamalarda bulundu. Vali Gül, depremin ardından yaşananlara ve alınan önlemlere dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Vali Gül'ün açıklamasına göre, deprem sonrası İstanbul'daki son durum şöyledir:

Hasar İhbarları: "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir."

Yaralanma Durumu: Saat 16.40 itibarıyla İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır.

Panik Vakaları: Ancak 12 vatandaş panikatak nöbeti ve korku nedeniyle; 5 vatandaş da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuştur.

Vali Gül'ün açıklamasında hasar ve panik vakalarına değinilmesine rağmen, İstanbul'da 3 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine yönelik herhangi bir ifade yer almamıştır.

Bu nedenle, resmî bir açıklama gelmediği sürece, İstanbul'daki eğitim kurumlarında 3 Ekim Cuma günü eğitim-öğretim normal akışında devam edecektir.