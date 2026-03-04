Trump, İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi talimatı verdi, İspanya'dan yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarla bağlantılı operasyonlarda ABD ordusunun üslerini kullanmasına izin vermemesi üzerine İspanya'yla tüm ticari ilişkilerin kesileceğini duyurdu.

Trump'ın söz konusu açıklamasına İspanya'dan yanıt gecikmedi. İspanya hükümeti, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini" istedi.

"AB ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalı"

İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi bunu gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez"

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

"İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecek"

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından olan Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Sumar ittifakı üyesi Kültür Bakanı Ernest Urtasun da sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, ABD Başkanı Trump'ın İspanya hükümetine yönelik sözlerinin "zorbalık içerdiğini, tehditlerinin pek etkisi olmayacağını" belirtti.

Urtasun, ülkesinin savunma ve güvenlik konularında egemenliğini kullanacağını, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ile barış ve insan haklarının yanında olacağını, bunun da "İran'a karşı yasa dışı saldırıya katılmamak anlamına geldiğini" söyledi.

Diğer bir Sumar üyesi, Sosyal Haklar Bakanı Pablo Bustinduy ise paylaşımında, Trump'a destek açıklamaları yapan muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partileri hedef aldı.

Bustinduy, İspanya Anayasası'nın, egemenliğin halkta olduğunu ve devlet yetkilerinin halktan kaynaklandığını belirten ilk maddesini paylaşarak, "Bakalım şimdi kimler vatansevermiş? Ne garip bir dünya. Vatan adına en yüksek sesle bağıranlar egemenliğimizi pazarlık kozu olarak kullanıyor." görüşünü paylaştı.

İspanyol iş insanlarından açıklama

Öte yandan, İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE), İspanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CEPYME) ve Ulusal Serbest Çalışanlar Federasyonu (ATA) da yaptıkları ortak açıklamada, ABD'nin İspanya ile ticari ilişkileri bozma olasılığından duydukları "derin endişeyi" ortaya koydu.

Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin dost bir ülke ve ekonomik ve siyasi açıdan kilit bir ortak olduğunu vurgulamak istiyoruz ve ticari ilişkilerimizin nihayetinde hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine inanıyoruz. Geçiş kararları alırken ve bir pozisyon belirlerken Avrupa Birliği ile çalışmak her zamankinden daha gerekli. Hükümetin bu durumu çözebileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez'in de ABD Başkanı Trump'ın sözlerine karşı yarın sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan, açıklama yapacağı duyuruldu.

ABD-İspanya ilişkilerinin seyri

ABD ile İspanya hükümetleri arasındaki ikili ilişkiler Trump'ın Kasım 2024'te ikinci kez başkan seçildiği günden bu yana olumsuz seyir ediyor.

Özellikle İspanya'nın Filistin'e desteğini öne çıkarması ABD-İspanya ilişkileri daha büyük yara alırken, bu durum ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonunda da kendisini göstermişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda Moron de la Frontera ve Rota üslerindeki ABD birliklerinin katılımına izin vermeyen ve ABD uçaklarının bu üsten ayrılmasına neden olan İspanya hükümeti, sürekli olarak "uluslararası hukuka saygı ve diyalog" çağrıları yaptı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugünkü açıklamasında "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki kurmanın ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." derken, "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne BM Sözleşmesine ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulamıştı.

Albares, askeri üslerin ABD ordusunun kullanmasına izin verilmemesini ise "Bu İspanya'nın egemenliği ile ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garipsenecek bir durum yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." değerlendirmesini yapmıştı.