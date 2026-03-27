AGS 2026 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB AGS tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) takvimiyle birlikte adayların merakla beklediği örnek soru kitapçığı erişime açıldı. 2026 yılı, öğretmen adayları için özellikle Özel Eğitim alanının ilk kez ÖABT kapsamına alınmasıyla kritik bir dönemeç niteliği taşıyor.
Öğretmen adayları için 2026 yılı atama ve akademiye giriş süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvim ve sınav formatıyla netleşti. 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu kritik sınavlar, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çerçevesinde Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adayları belirleyecek.
Sınav Takvimi ve Oturum Bilgileri
Tüm öğretmen adaylarının katılması gereken bu iki temel sınav, aynı gün içerisinde iki ayrı oturum olarak uygulanacaktır:
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026, Pazar
1. Oturum (MEB-AGS): Saat 10.15'te başlayacak.
2. Oturum (ÖABT): Saat 14.45'te başlayacak.
Sınav Süreleri ve Soru Sayıları
Sınavların kapsamı ve adaylara tanınan süreler branşlara göre şu şekilde düzenlenmiştir:
|Sınav Türü
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|Branş Detayı
|MEB-AGS
|80 Soru
|110 Dakika
|Tüm adaylar için ortak oturumdur.
|ÖABT (Sayısal)
|50 Soru
|90 Dakika
|İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya.
|ÖABT (Sözel/Özel)
|50 Soru
|70 Dakika
|Türkçe, Sosyal Bilgiler, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik, Din Kültür
Yabancı Dil Branşları İçin Önemli Not
Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça gibi yabancı dil alanlarında ÖABT yapılmayacaktır. Bu branşlardaki adayların Milli Eğitim Akademisi'ne giriş puanları, ÖSYM tarafından düzenlenen YDS veya e-YDS sonuçları üzerinden hesaplanacaktır.
2026'nın Yeniliği: Özel Eğitim ÖABT
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Özel Eğitim alanı için sınav süresi 70 dakika olarak belirlenmiştir. ÖSYM, bu yeni alan için örnek soruları yayımlayarak adayların soru tiplerine (Zihinsel yetersizlik, Otizm, BEP hazırlama vb.) aşina olmasını hedeflemiştir.
Puan Hesaplama ve Başvuru
Ağırlıklar: Milli Eğitim Akademisi'ne girişte AGS ve ÖABT puanlarının (veya dil branşları için YDS'nin) belirli oranlarda kombinasyonu kullanılacaktır.
Başvuru: Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirmelidir.