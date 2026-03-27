AI Future Summit 31 Mart’ta Bilişim Vadisinde başlıyor

Modern yaşamın yöntemlerini kökten değiştiren yapay zeka alanında dönüşümün kalbinde yer almak isteyenlerin merakla beklediği yılın buluşması “AI Future Summit” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüm paydaşlara yapay zekanın iş dünyasındaki ve girişimcilikteki yeni rollerini keşfetme fırsatı sunmayı hedefleyen AI Future Summit; Swarm Connection tarafından D’S damat ana sponsorluğunda teknoloji dünyasının önemli merkezlerinden Bilişim Vadisi Sarıyer kampüsünde 31 Mart Salı günü düzenlenecek. Vizyoner yatırımcıları, yenilikçi girişimcileri, akademisyenleri ve pek çok farklı sektörden profesyonelleri aynı çatı altında buluşturacak olması bakımından önem taşıyan AI Future Summit, Bilişim Vadisi’nin inovatif atmosferinde yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarını geleceği bugünden inşa etmeye davet ediyor.

Swarm Connection tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka odaklı girişim ve yatırım ekosisteminin ilk kez kamuoyuna sunulacağı bir platform olma özelliği de taşıyan AI Future Summit, kapsamlı bir programla katılımcılarını ağırlayacak. AI Future Summit, Swarm Connection Kurucusu Gönül Damla Güven’in “AI Ekonomisinin Doğuşu ve Türkiye’nin Yeni Vizyonu” konulu açılış konuşmasıyla başlayacak. Güven konuşmasında, kurucusu olduğu sistemin sunduğu fırsatları ilk kez geniş bir kitleyle paylaşacak ve Türkiye’deki yapay zeka odağındaki girişimleri ele alacak.

Etkinliğin ana konuşmacısı olan Türkiye’nin dünya moda endüstrisinde faaliyet gösteren önde gelen kuruluşlarından Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat Tween ve D’S damat markalarının ve endüstrinin yapay zeka çağındaki dönüşümünü katılımcılarla paylaşacak.

Üç panelde yapay zeka ekosistemi ele alınacak

Etkinlik kapsamında düzenlenecek toplam üç panelin ilkinde; Gökçen Müftüoğlu Çapa moderatörlüğünde Sanem Oktar, Mehmet Yitmen ve Duygu Eren, yapay zekanın liderlik, kurumsal dönüşüm ve toplumsal etkilerini masaya yatıracak. Kısa bir networking arasının ardından program, yapay zeka regülasyonları ve teknoloji politikaları üzerine odaklanan ikinci panelle sürecek. Melis Topal moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Emine Erdem, Şule Güner, hukuki ve stratejik perspektifleri paylaşacaklar. Zirvenin son paneli ise Mine Dedekoca yönetiminde, yatırım ve finansman dünyasının önemli isimleri Yağız Karadeniz, Dr. O. Mutlu Topal ve Nizamettin Sami Harputlu’yu ağırlayacak ve panelistler AI startup ekosisteminin nasıl ölçeklenebileceğini ele alacak.

Etkinlik, “Fireside Chat” oturumuyla sona erecek ve burada katılımcılar; yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle serbest networking yapma ve doğrudan bağ kurma fırsatı bulacaklar.

Yapay zekanın yeni rollerini keşfetme fırsatı sunacağız

AI Future Summit ile girişimcilere; yatırımcılar ve akademisyenlerle doğrudan iletişim kurarak ağını genişletme fırsatı sunacaklarını belirten Gönül Damla Güven, “Tüm paydaşlara yapay zekanın iş dünyasındaki ve girişimcilikteki yeni rollerini keşfetme fırsatı sunmayı hedeflediğimiz AI Future Summit’te katılımcılar, yapay zeka aktörlerinden sistemin detaylarını dinleme ayrıcalığı da yakalayacak. Yapay zekanın geleceğini konuşmak, yeni iş birlikleri kurmak ve bu ekosistemin bir parçası olmak isteyen herkesi AI Summit’e bekliyoruz” dedi.